РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

У эксплуатировавшей Falcon 10 компании не было сертификатов для полетов

Согласно сайту Росавиации (раздел Реестр авиакомпаний), компания "Атлетик Групп", которой принадлежит разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10, не имеет никаких сертификатов — ни эксплуатанта коммерческих воздушных перевозок, ни авиационных работ, ни авиации общего назначения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх