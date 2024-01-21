У эксплуатировавшей Falcon 10 компании не было сертификатов для полетов

Согласно сайту Росавиации (раздел Реестр авиакомпаний), компания "Атлетик Групп", которой принадлежит разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10, не имеет никаких сертификатов — ни эксплуатанта коммерческих воздушных перевозок, ни авиационных работ, ни авиации общего назначения.
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