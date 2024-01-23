С чем связано ужесточение борьбы между США и КНР за контроль над глобальным рынком гелиопанелей

Конкуренцию по выпуску солнечных батарей Соединённые Штаты безнадёжно проиграли Китаю. До последнего времени американцы, как могли, пытались противостоять потоку недорогих панелей, устремившемуся на мировой рынок с Поднебесной.
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