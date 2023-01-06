Хавбек Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни интересен топ-клубу РПЛ («Спорт-Экспресс»)

Хавбек «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лаидуни может перейти в клуб из Мир РПЛ. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на венгерский телеканал M4, Лаидуни интересен «Вольфсбургу», «Селтику», клубам французской Лиги 1, Серии А, а также одному из топ-клубов РПЛ.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии