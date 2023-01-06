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Хавбек Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни интересен топ-клубу РПЛ («Спорт-Экспресс»)

Хавбек «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лаидуни может перейти в клуб из Мир РПЛ. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на венгерский телеканал M4, Лаидуни интересен «Вольфсбургу», «Селтику», клубам французской Лиги 1, Серии А, а также одному из топ-клубов РПЛ.

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