Хавбек Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни интересен топ-клубу РПЛ («Спорт-Экспресс»)

Хавбек «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лаидуни может перейти в клуб из Мир РПЛ. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на венгерский телеканал M4, Лаидуни интересен «Вольфсбургу», «Селтику», клубам французской Лиги 1, Серии А, а также одному из топ-клубов РПЛ.