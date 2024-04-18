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В МВД Татарстана подвели итоги операции «Арсенал»

В Республике Татарстан проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал», целью которой было выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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