Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением потолка на учеников школы в Новороссийске

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением потолка на учеников школы в НовороссийскеПредседателю Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию, произошедшую в школе Новороссийска, когда на учеников обрушился навесной потолок.