Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением потолка на учеников школы в Новороссийске

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением потолка на учеников школы в НовороссийскеПредседателю Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию, произошедшую в школе Новороссийска, когда на учеников обрушился навесной потолок.
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