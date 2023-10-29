Кинолог Голубев напомнил, что лучше не делать при выгуле собаки

МОСКВА, 29 октября, ФедералПресс. Многие владельцы собак несерьезно относятся к выгулу своих питомцев и считают, что эту процедуру можно совместить с решением рабочих задач, прослушиванием аудиокниги или телефонным разговором.
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