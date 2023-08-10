Украина после СВО должна прекратить своё существование

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Никто не смотрит далее своего носа , а пора бы взглянуть в будущее планеты и проанализировать её судьбу по взгляду предсказателей , астрологов и науки . А там Европы не будет , так спрашивается куда рвутся хохлы ? Хотя и их останется из населения в ближайшее время мизер . И думается , что и ситуация изменится и разум возобладает , остатки поймут , что сила всё-таки у России и место своё им надо искать здесь , если ещё РФ позволит . А земли эти ограниченные границами СССР должны, обязаны быть только в распоряжении и принадлежностью России и никак иначе