Отрывки из новейшей и чрезвычайно важной статьи Ростислава Ищенко.Внезапно осознал что мы до сих пор не поняли с кем и почему воюем на Украине.
Украина после СВО должна прекратить своё существование
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Виталий НОРД
Насчеч Усраины не знаю,а вот Свинорейх должен кануть в небытие раз и навсегда!
Ответить
9 час.
Ольга Каширина
Очень интересная теория у Ищенко. Но Украина должна преобразоваться, и если это случится, то это должна быть другая Украина.
Ответить
8 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Никто не смотрит далее своего носа , а пора бы взглянуть в будущее планеты и проанализировать её судьбу по взгляду предсказателей , астрологов и науки . А там Европы не будет , так спрашивается куда рвутся хохлы ? Хотя и их останется из населения в ближайшее время мизер . И думается , что и ситуация изменится и разум возобладает , остатки поймут , что сила всё-таки у России и место своё им надо искать здесь , если ещё РФ позволит . А земли эти ограниченные границами СССР должны, обязаны быть только в распоряжении и принадлежностью России и никак иначе
Ответить
7 час.
Свежие комментарии