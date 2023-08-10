Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 807 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Украина после СВО должна прекратить своё существование

Отрывки  из  новейшей  и  чрезвычайно   важной  статьи     Ростислава  Ищенко.Внезапно осознал что мы до сих пор не поняли с кем и почему воюем на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Виталий НОРД
Насчеч Усраины не знаю,а вот Свинорейх должен кануть в небытие раз и навсегда!
Ответить
9 час.
Ольга Каширина
Очень интересная теория у Ищенко.  Но  Украина должна   преобразоваться, и если это случится,  то это должна быть другая Украина.
Ответить
8 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Никто не смотрит далее своего носа , а пора бы взглянуть в будущее планеты и проанализировать её судьбу по взгляду предсказателей , астрологов и науки  . А там Европы не будет , так спрашивается куда рвутся хохлы ? Хотя и их останется из населения в ближайшее время мизер . И думается , что и ситуация изменится и разум возобладает  , остатки поймут , что сила всё-таки у России и место своё им надо искать здесь , если ещё РФ позволит . А земли эти ограниченные границами СССР должны, обязаны быть только в распоряжении и принадлежностью  России и никак иначе
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх