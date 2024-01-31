Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству САУ в Екатеринбурге

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил с проверкой Уральский завод транспортного машиностроения в Екатеринбурге, выполняющий государственный оборонный заказ по производству самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ».
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