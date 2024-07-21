Экономист Кричевский: продажа квартиры может не покрыть долг по ипотеке

Риски заемщиков остаться с долгами перед банком даже после продажи взятой в ипотеку квартиры выросли на фоне падения цен на жилье, заявил эксперт рынка недвижимости, финансовый советник, автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский.