На московские компании приходится 50% российского экспорта косметических средств

На Москву приходится более 50 процентов общероссийского экспорта косметических средств. Об этом сообщила руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома, пишет официальный сайт мэра Москвы.
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