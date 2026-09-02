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Сикорский призвал страны ЕС закрывать российские консульства и сокращать число дипломатов РФ

Сикорский призвал страны ЕС закрывать российские консульства и сокращать число дипломатов РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны Евросоюза последовать примеру Германии и усилить ограничения в отношении российских дипломатических представительств.

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