Индия не собирается отказываться от российской нефти

Давление на Индию продолжается, причем с разных сторон.В США законопроект об "адских санкциях" против России и покупателей российской нефти пока не принят…Трамп в последнее время Индию не поминал…Вероятно, ему вообще сейчас не до ограничений из-за российской нефти, так как конфликт с Ираном далек от завершения, а цены на нефть – от стабилизации на уровне, приемлемом для успешного прохождения промежуточных выборов в Конгресс выборов…Но у министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара встреча с министром иностранных дел Украины Сибигой…И Сибига этот вопрос, конечно же, поднял.