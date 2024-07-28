Бителло о старте «Динамо»: «Может, сейчас мы лучше готовы, хорошо поработали на сборах. В прошлом чемпионате чуть-чуть не хватило, и мы заняли третье место» 

В субботу бело-голубые обыграли «Локомотив» (3:1), в 1-м туре – «Факел» (3:1). – Можно ли нынешний старт сезона назвать лучшим в вашей карьере, учитывая, что вы отдали четыре голевые передачи в двух матчах? – Я считаю, можно.