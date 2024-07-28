НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Бителло о старте «Динамо»: «Может, сейчас мы лучше готовы, хорошо поработали на сборах. В прошлом чемпионате чуть-чуть не хватило, и мы заняли третье место» 

Бителло о старте «Динамо»: «Может, сейчас мы лучше готовы, хорошо поработали на сборах. В прошлом чемпионате чуть-чуть не хватило, и мы заняли третье место» 

В субботу бело-голубые обыграли «Локомотив» (3:1), в 1-м туре – «Факел» (3:1). – Можно ли нынешний старт сезона назвать лучшим в вашей карьере, учитывая, что вы отдали четыре голевые передачи в двух матчах? – Я считаю, можно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх