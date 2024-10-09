Новое дело о взятках в парке «Патриот» не имеет отношения к генералу Попову

Уголовное дело, возбужденное в отношении бывших сотрудников подмосковного парка «Патриот» Андрея Пучкова и Ивана Трифоногло, не имеет отношения к делу экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова.
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