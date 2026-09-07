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Хачанов – 7-й в рейтинге фаворитов US Open у букмекеров. Алькарас – 1-й, Зверев – 2-й, Шелтон – 3-й

Букмекеры обновили котировки на итоги US Open. Карен Хачанов – единственный россиянин, оставшийся в турнире.

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