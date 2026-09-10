В Алматы при пожаре спасли 10 человек, включая троих детей

Пожар произошел ранним утром в квартире на 12-м этаже жилого дома в микрорайоне Самал-2 в Алматы, передает inAlmaty.
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