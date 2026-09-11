Отцам посоветовали начать подготовку к отпуску с детьми за шесть недель

Отцу, который едет в отпуск с детьми без матери, стоит заранее выбрать жилье, проверить документы и обсудить правила безопасности.
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