На Сахалине определили победителей XXVI Международного лыжного марафона

На Сахалине состоялся XXVI Международный лыжный марафон. В 50-километровой гонке победили Руслан Аблязисов из Пермского края и Анастасия Кулешова из Нижегородской области, бронзовый призер Олимпийских игр.
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