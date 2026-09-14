Песков рассказал, когда Россия отменит запрет экспорта нефтепродуктов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вопрос об отмене запрета на экспорт российских нефтепродуктов появится на повестке дня тогда, когда будет насыщен внутренний рынок страны.
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