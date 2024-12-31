Маск спрогнозировал победу партии АдГ на парламентских выборах в Германии

Global Look Press/www.imago-images.de По мнению американского предпринимателя Илона Маска, на предстоящих досрочных выборах в немецкий бундестаг большинство голосов может набрать партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии