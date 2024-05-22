В Николаевской области прошли акции неповиновения украинским военкомам

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал, что на территории Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, украинский аналог военкоматов).
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