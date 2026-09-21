В Кузбассе обработаны все протоколы: лидируют кандидаты от ЕР

По итогам обработки протоколов во всех четырёх одномандатных округах Кузбасса на выборах в Госдуму лидируют кандидаты от «Единой России» с результатом от 61,71% до 69,16%.
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