Александр Лазарев: Зеленский даже сегодня пытается сорвать мирные переговоры

Какие фундаментальные вопросы об урегулировании конфликта в Украине остаются за кадром? Какие глобальные аспекты предстоит рассмотреть при решении украинского конфликта? Каким образом вмешательство Финляндии и Британии влияет на переговоры между США и Россией? Сегодняшний разговор двух президентов — это элемент фасадной, публичной политики.