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Советская армия более 30 лет назад трансформировалась в армию Российской Федерации

Советская армия более 30 лет назад трансформировалась в армию Российской Федерации

﻿﻿Советская Армия более 30 лет назад была преобразована в Армию Российской Федерации. Но образ жизни, заложенный много десятилетий назад, остался неизменным.

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