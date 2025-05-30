Политика как он...
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Политика как она есть

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Орбан: Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией

Орбан: Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией

Европа на фоне антироссийского курса и политики милитаризации блока рискует оказаться вовлеченной в гонку вооружений с Россией.

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Комментарии
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валерия
Им бы почаще вспоминать историю... А то каждые сто лет лезут в Россию, потом получаю пенделя и затыкаются на век. Последний пендель(если он понадобится) должен быть уже смертельным, чтобы и молекулы не осталось от  этой протоплазмы.
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17 час.
Nikolay Stepanov
Лимитрофы - никудышные наследники великих европейских политиков. На фоне современных политидиотов даже Меркель смотрится гением.
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10 час.
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