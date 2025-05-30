Орбан: Европа рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией

валерия

Им бы почаще вспоминать историю... А то каждые сто лет лезут в Россию, потом получаю пенделя и затыкаются на век. Последний пендель(если он понадобится) должен быть уже смертельным, чтобы и молекулы не осталось от этой протоплазмы.