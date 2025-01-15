МИД: РФ не получала сигналов о готовности ФРГ запустить «Северный поток»

От немецких властей пока не поступало сигналов о готовности Германии к возобновлению поставок газа по уцелевшей ветке «Северного потока», сообщил РИА Новости глава департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии