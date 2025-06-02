Россиянам рассказали о новой схеме кражи денег с карт

Ежемесячно киберпреступники разрабатывают новые схемы обмана, причем одной из наиболее стремительно развивающихся становится использование ботов в мессенджерах, отметил эксперт по IT-инфраструктуре Иван Дегтярев .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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