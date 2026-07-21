На Тайване впервые будут ограничивать мобильный интернет - на время учений Власти Тайваня объявили о беспрецедентной мере - в ходе ежегодных учений (в том числе по гражд.
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На Тайване впервые будут ограничивать мобильный интернет - на время учений Власти Тайваня объявили о беспрецедентной мере - в ходе ежегодных учений (в том числе по гражд.
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