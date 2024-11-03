8 татуировок-инструкций, которые могут оказаться полезными для окружающих

Приняв решение нанести татуировку, люди руководствуются самыми различными соображениями. Кто-то желает выделиться из толпы, кто-то — сообщить окружающим важную информацию, а кто-то выбирает татуировки-инструкции, которые могут быть полезны и ему самому, и окружающим.