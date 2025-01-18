Свергнутый президент Южной Кореи потребовал освобождения из-под стражи

Свергнутый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, заявил, что его следует освободить из-под стражи в Западном окружном суде Сеула, который рассматривает вопрос об удовлетворении запроса на его арест, 18 января пишет The Guardian.
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