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Дана Уайт о победе Рахмонова: «Я был шокирован, что он решил использовать грепплинг»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу казахстанского файтера Шавката Рахмонова (18-0) над американцем Стивеном Томпсоном (17-7-1) на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе: «Шавкат сбросил меня с самого начала, когда он выбрал грэпплинг вместо ударки.

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