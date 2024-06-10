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9 июня прошла Всемирная конференция разработчиков Apple WWDC 2024

9 июня прошла Всемирная конференция разработчиков Apple WWDC 2024

Вчера вечером состоялась ежегодная всемирная конференция разработчиков Apple под названием WWDC. На этой конференции были представлены крупнейшие анонсы новых операционных систем, включая iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 и visionOS 2.

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