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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле из-за подтопления перекрыли несколько дорог. Список участков

В Барнауле из-за подтопления перекрыли несколько дорог. Список участков

Последствия непогоды устраняют бригады МБУ "Автодорстрой", которые работают на местах подтоплений Сильный ливень с грозой, обрушившийся на Барнаул днем 26 июля, привел к подтоплению дорог и временному ограничению движения транспорта.

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