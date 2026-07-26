В Барнауле из-за подтопления перекрыли несколько дорог. Список участков

Последствия непогоды устраняют бригады МБУ "Автодорстрой", которые работают на местах подтоплений Сильный ливень с грозой, обрушившийся на Барнаул днем 26 июля, привел к подтоплению дорог и временному ограничению движения транспорта.
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