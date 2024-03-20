Медведев увидел пользу в возможном появлении на Украине войск Франции

Global Look Press/Sergei Stepanov/Xinhua Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если французские военные появятся на Украине, то их уничтожение станет сверхважной и не самой трудной задачей для ВС РФ.
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