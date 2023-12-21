Юрист об исследовательских компаниях: «Обязаны работать в соответствии с российским законодательством»

Летом этого года группа депутатов, представляющих разные фракции Госдумы, подготовила законопроект о регулировании в России деятельности исследовательских компаний, занимающихся анализом потребительских рынков.
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