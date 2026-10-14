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Царьград

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США исключили спикера Венесуэлы Хорхе Родригеса из санкций

США исключили спикера Венесуэлы Хорхе Родригеса из санкций

Министерство финансов США исключило председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса из своего санкционного списка.

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