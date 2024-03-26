В Германии подготовят письмо России в связи с терактом в "Крокусе"

Известия/Сергей Лантюхов Город Хехштадт-ан-дер-Айш в Германии, побратим российского Красногорска, где произошел теракт в "Крокус Сити Холле", намерен подготовить письмо с выражением соболезнований семьям погибших и пострадавших в результате трагедии.
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