В Германии подготовят письмо России в связи с терактом в "Крокусе"

Известия/Сергей Лантюхов Город Хехштадт-ан-дер-Айш в Германии, побратим российского Красногорска, где произошел теракт в "Крокус Сити Холле", намерен подготовить письмо с выражением соболезнований семьям погибших и пострадавших в результате трагедии.