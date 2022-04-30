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Почему мусульмане не заводят собак

Почему мусульмане не заводят собак

Мусульманам религия не позволяет содержать собак в доме, только на придомовой территории, и то, если собака чем-то конкретном помогает хозяевам.

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