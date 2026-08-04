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Царьград

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"Ансар Аллах" нанес удар по аэропорту Наджран в Саудовской Аравии

"Ансар Аллах" нанес удар по аэропорту Наджран в Саудовской Аравии

Мятежники из движения "Ансар Аллах" атаковали аэропорт в Наджране, Саудовская Аравия. Яхья Сариа заявил, что атака стала ответом на вторжение саудовских беспилотников в воздушное пространство йеменских провинций Саада и Хаджа.

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