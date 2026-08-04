"Ансар Аллах" нанес удар по аэропорту Наджран в Саудовской Аравии

Мятежники из движения "Ансар Аллах" атаковали аэропорт в Наджране, Саудовская Аравия. Яхья Сариа заявил, что атака стала ответом на вторжение саудовских беспилотников в воздушное пространство йеменских провинций Саада и Хаджа.