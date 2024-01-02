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Польша подняла авиацию после российской массированной ракетной атаки Украины

Польша во вторник, 2 января, подняла в воздух свою военную авиацию после ракетной атаки Украины. Польские военные не исключают, что в воздушное пространство страны может войти российская или украинская ракеты.

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Комментарии
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Sergey Иванов
Прекрасно!!! Пусть пшеки тренируются, может понять истину  СВО.
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1 д.
СА
Сергей Андросов
А как же они подняли с полными штанами?
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15 час.

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