Удар условного противника отразили расчеты ЗРК «Бук» ВВО в Республике Бурятия

ренировка расчетов проходила в плановом режиме. Её основной целью является проверка готовности к отражению атаки воздушного противника на объекты военной инфраструктуры.
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