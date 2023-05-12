В ГД внесли проект о праве зачисления участников спецоперации в вузы без экзаменов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о праве зачисления граждан, принимавших участие в специальной военной операции, в организации среднего и высшего образования без экзаменов.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект о праве зачисления граждан, принимавших участие в специальной военной операции, в организации среднего и высшего образования без экзаменов.
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