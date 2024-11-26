За двумя зайцами...

На днях посмотрела видео, где некая дама, а именно директор института биологии, профессор Мария Ведунова, говорит следующее: "Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование.
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