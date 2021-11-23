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23.11.21==Алиев и Пашинян переносят диалог на Запад. Почему и зачем?

23.11.21==Алиев и Пашинян переносят диалог на Запад. Почему и зачем?

Поможет ли это «спасти от провала мировую дипломатию»? СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ,  Никол Пашинян и Ильхам Алиев Заявление Европейского совета, что его главе Шарлю Мишелю удалось в ходе телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном достигнуть их согласия на личную встречу в Брюсселе во время саммита Европейского союза и «Восточного партнерства», который пройдет 15 декабря, при первом приближении воспринимается как сенсация.

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