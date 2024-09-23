Собянин рассказал о проектах финалистов технологических конкурсов в Москве

В Москве с 2020 года реализуется проект под названием «Технологические конкурсы». О том, кто стал победителем и финалистом, чьи разработки уже применяются и внедряются, поделился в своем блоге Сергей Собянин.
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