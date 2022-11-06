Благодарности в адрес тверских спасателей приходят из разных уголков России

Жители Твери и области благодарят сотрудников Главного управления МЧС региона. Так, жители дома на улице Кондукторской в Твери выразили благодарность спасателям из 1-ой и 2-ой пожарно-спасательных частей за слаженные действия при тушении пожара.
Жители Твери и области благодарят сотрудников Главного управления МЧС региона. Так, жители дома на улице Кондукторской в Твери выразили благодарность спасателям из 1-ой и 2-ой пожарно-спасательных частей за слаженные действия при тушении пожара.
Свежие комментарии