Дина Годер: "Сначала я работала телевизором"

Анимация – искусство не только для детей. Что снимали пионеры мировой и российской мультипликации, почему Дисней не лучшим образом повлиял на русские мультфильмы, и в чем отличие новаторской анимации, «Профилю» рассказала Дина Годер – журналист, театральный и анимационный критик, программный директор Большого фестиваля мультфильмов, который стартует 27 октября.
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