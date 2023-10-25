Дина Годер: "Сначала я работала телевизором"

Анимация – искусство не только для детей. Что снимали пионеры мировой и российской мультипликации, почему Дисней не лучшим образом повлиял на русские мультфильмы, и в чем отличие новаторской анимации, «Профилю» рассказала Дина Годер – журналист, театральный и анимационный критик, программный директор Большого фестиваля мультфильмов, который стартует 27 октября.