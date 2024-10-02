Челябинец отдал мошенникам 3 миллиона рублей, испугавшись уголовного преследования

Житель Челябинска под угрозой уголовного преследования перевел мошенникам более 3 миллионов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Ленинский» управления министерства внутренних дел по Челябинску обратился 37-летний местный житель с заявлением о хищении у него мошенническим путем более 3 миллионов рублей.