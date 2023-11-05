Власти Британии хотят усилить борьбу с палатками бездомных в общественных местах

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила с соцсети X (бывшая Twitter) о намерении предложить кабмину законодательно усилить борьбу с использованием бездомными палаток в общественных местах.
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