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Ученые создали светофильтр на 2D-полупроводнике, который прокачал недорогую ...

Ученые создали светофильтр на 2D-полупроводнике, который прокачал недорогую ...

Ученые создали светофильтр на 2D-полупроводнике, который прокачал недорогую камеру и открыл новый путь к оптическим компьютерамКоманда исследователей из научного института NanoSystems при Калифорнийском университете Лос-Анджелеса разработала устройство, которое снижает блики на изображениях.

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